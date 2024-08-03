Батутист Иван Литвинович принес Беларуси золото Олимпиады во Франции

2 августа белорусы завоевали сразу две медали Олимпиады во Франции. Свое мастерство подтвердили батутисты.

Копилку белорусским наградам в Париже открыла 19-летняя дебютанка Игр Виолетта Бордиловская. Она завоевала серебро.

А олимпийский чемпион Токио Иван Литвинович выиграл свою вторую золотую медаль. 23-летний батутист показал блестящий результат и не оставил шансов соперникам. Президент Беларуси поздравил двукратного олимпийского чемпиона в прыжках на батуте, подчеркнув: "Ты - наша гордость!"

Подробнее об эмоциях олимпийского дня рассказал Станислав Липский.Триумф белоруса Ивана Литвиновича безусловен, и многие поклонники спорта знают, что этот парень родом из небольшого белорусского города Вилейки. Иван стал суперчемпионом под руководством Ольги Власовой. Представители белорусскойшколыпрыжков на батуте вот уже третью Олимпиаду подряд добывают для страны золотые медали.

Уже в квалификации наш спортсмен заявил о своих амбициях на золото, выиграв отборочный турнир. В финале же Иван выступал предпоследним, прекрасно понимая оценки своих главных конкурентов - представителей Китая Вана Зисая и Яна Лангью.

В итоге Литвинович получил оценку 63,09 балла. Этого хватило, чтобы стать первым в истории прыжков на батуте двукратным олимпийским чемпионом.



За Ивана многие переживали и в витебской СДЮШОР №1: и партнеры по сборной, и тренеры, и юные атлеты, для которых он - пример для подражания.

Золото Ивана Литвиновича стало первым для Беларуси на Олимпиаде-2024. Чуть ранее, напомним, Виолетта Бордиловская завоевала серебро. Белорусская школа прыжков на батуте вновь заставила говорить о себе громко. Мы же позволим себе сделать громкий вывод: отныне наша страна законодатель моды в этом виде спорта.

