Батутисты Олег Рябцев и Андрей Буйлов на ЧМ завоевали золото в синхронных прыжках

Белорусская школа прыжков на батуте продолжает демонстрировать свой высочайший уровень. Накануне наши атлеты завоевали второе золото на чемпионате мира в Баку. К золоту в командных соревнованиях белорусы добавили награду высшей пробы и в синхронных прыжках. Второй день подряд на высшую ступень пьедесталаподнималисьОлег Рябцев и Андрей Буйлов. Вчера они обошли дуэты из Германии и Франции. Эти сборные расположились на втором и третьем местахсоответственно.



Сегодня чемпионат мира завершится индивидуальными выступлениями. И здесь снова переживаем за Рябцева и Буйлова. Они оказались в восьмерке сильнейших и в очередной раз поспорят за награды. В 14:25прямая трансляция из столицы Азербайджана на телеканале "Беларусь 5".