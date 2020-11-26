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"Бавария" и "Манчестер Сити" вышли в плей-офф Лиги чемпионов
В группе А "Бавария" без особого труда в 4 туре группового турнира Лиги чемпионов расправилась с "Зальцбургом", 3:1 и отобралась в плей-офф. Ближайшим преследователем выступает "Атлетико", который, к слову, в матче с "Локомотивом" сыграл вничью, 0:0. Белорусский форвард Виталий Лисакович остался на скамейке запасных. Испанцы и россияне оспорят вторую путевку в плей-офф. Разница между ними 2 очка.
В группе B печально обстоят дела у донецкого "Шахтера", команда проиграла "Боруссии", 0:4 и упала на 3 строчку в своей группе, но все еще опережает "Интер" на 2 очка.
К слову, поражение темно-синих 0:2 дает мадридскому "Реалу" хорошие шансы занять вторую позицию и обойти «Шахтер». Положение сейчас таково: "Боруссия" - 8, "Реал" - 7, "Шахтер" - 4, "Интер" - 2 очка.
Еще 1 путевку в плей-офф выбивает себе "Манчестер Сити". В матче группы С против "Олимпиакоса" Фил Фоледен забивает единственный мяч встречи.
"Марсель2 проигрывает 4 игру подряд. Во встрече с "Порту" бело-голубые пропускают 2 мяча и остаются на последней строчке в своей группе - 0:2.
Удивила группа D, а именно результат "Ливерпуля". "Атланта" обыграла красных, 2:0, и теперь имеет 7 очков в активе и 3 место, однако "Ливерпуль" с его 9 очками все еще лидирует.
А вот у "Мидтьюлланна" дела похуже. Ни одной победы за все время и в последнем матче "Аякс" уверенно обыграл англичан, 3:1. У амстердамцев в группе также 7 очков.
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