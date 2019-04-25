"Бавария" обыграла "Вердер" и вышла в финал Кубка Германии

В Германии гонка за титул плотная. "Бавария" опережает "Боруссию" на один балл, но мюнхенцы еще бьются в Кубке. В полуфинале команда с юга Германии в гостях обыграла "Вердер", 3:2. И в рекордный 23-й раз вышла в финал турнира, где сразится с "РБ Лейпциг".