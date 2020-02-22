"Бавария" с трудом обыграла последнюю команду Бундеслиги

На старте 23-го тура чемпионата Германии по футболу "Бавария" с трудом обыграла главного аутсайдера – "Падерборн". За две минуты до завершения основного времени матча счет был равным - 2:2. Но мяч Роберта Левандовского (гол стал вторым в этой встрече) уберег команду от гнева болельщиков. Победа мюнхенцев 3:2. Они лидируют в таблице.



