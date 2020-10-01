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"Бавария" выигрывает суперкубок Германии

Пятый трофей Баварии за 2020 год! Накануне в матче за Суперкубок мюнхенцы победили "Боруссию", 3:2. Ранее лучшая команда Германии выиграла чемпионат и Кубок страны, а также Лигу чемпионов и Суперкубок Европы.

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