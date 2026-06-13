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Байдарочник Кравец завоевал золото на чемпионате Европы на дистанции 1000 м
Автор:Редакция news.by
Белорусские спортсмены держат высокий уровень.
На чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ, проходящем в Португалии, начался розыгрыш медалей. И в первом же решающем заезде Владислав Кравец завоевал золото. Не было равных уроженцу Пинска в байдарке-одиночке на "королевской" дистанции 1000 метров.
Ожидаем и далее хороших результатов от нашей флотилии. По итогам квалификации белорусы гарантировали себе 19 финалов.
Фото Минспорта