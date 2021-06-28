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Байдарочники и каноисты - локомотив белорусской команды на Олимпийских играх в специальном проекте "Токийский экспресс"
Никогда не возвращались налегке с крупных международных стартов и наши гребцы. Эта сборная должна стать локомотивом белорусской команды на Олимпийских играх.
Специальный проект Агентства теленовостей "Токийский экспресс" сегодня посвящен гребле на байдарках и каноэ. Байдарочники и каноисты уже живут по японскому времени, чтобы быстрее адаптироваться и акклиматизироваться в стране Восходящего солнца. Расклад сил, нюансы спорта и исторические факты прямо сейчас. Рассказывает Кристина Камыш.
На берегах озера Ладога и реки Дон были найдены дубовые челны, выдолбленные более 4 тысяч лет назад. Лодки, напоминающие каноэ и байдарки, исторически использовались для передвижения, торговли и военных действий.
Гребец стал спортсменом в середине XIX века, когда в Англии на регате впервые были разыграны медали.
Современные экипажи сделаны из углепластика. Еще карбон применяется при строительстве, например, самолетов. Поэтому байдарки и каноэ стоят дорого. Одиночка 5 тысяч, четверка 20 тысяч долларов.
После каждого заезда гребцы заботятся о своих лодках. Насухо вытирают и прячут в эллинги. И дело не в стоимости, а в скорости. Кстати, рекорды в виде спорта не фиксируют - уж слишком много побочных факторов, которые влияют на секунды.
Ты на ней гоняешься. И каждая царапина - это минус какие-то доли секунды. Мне захотелось такого национального колорита и плюс девичьего. Поэтому цветы и именно васильки. Четверка? Белая с полосками красно-зелеными. Они уже улетели в Токио, точнее, уплыли.
Мы известны далеко не узорами на экипажах, а своими регалиями. Гребля на байдарках и каноэ - самый медалеемкий вид спорта в Беларуси. Для сравнения, на всех летних Олимпиадах наши атлеты завоевали 78 наград. И 10 из них в копилку положили гребцы.
Начиная с Игр в Афинах, эскадра Владимира Шантаровича в призах. Вот уже 20 лет специалист у руля. Этот системный успех связывают с его уникальной методологией, основанной на научном подходе.
Приехал - соревнуйся, воюй. Это все. Больше ничего нет. Воюй и покажи то, что ты наработал на тренировках. Побеждает тот, кто методически правильно подготовлен и психологически правильно подошел.
Без суда и следствия была отстранена вся мужская команда от Игр в Рио-де-Жанейро. После все причастные к этому извинились, мол, ошиблись, допинга не было. Таким образом наши парни уже 9 лет готовятся к олимпийскому старту. Чтобы доехать до Токийского канала, они во время тренировок (только вдумайтесь) в лодке прошли больше, чем длина экватора Земли - 45 тысяч километров.
По-любому со злостью. Мне есть, что сказать всем. Хочется взять медаль и полностью реализоваться в профессии.
Всего белорусы завоевали 12 олимпийских лицензий.
Все гребцы в Японии столкнутся с тремя трудностями. И самой главной проблемой станет роза ветров. Олимпийский гребной канал в Токио такой же, как и здесь, в Заславле, не защищен от ветра абсолютно никакими сооружениями. Поэтому его направление будет меняться даже во время самого заезда - от встречного на боковой, от бокового на попутный. Счастливой будет считаться девятая вода. Ее от ветра защитят трибуны и вышка.
Еще один минус - отсутствие обводного канала. Т.е. спортсмены, которые только поднимаются на старт, идут навстречу участникам, которые уже соревнуются. Соответственно создается дополнительная помеха - боковая волна. "Водный путь", который разделяет искусственный остров на две части, примыкает к токийскому заливу. Отсюда еще одна загвоздка - местная фауна.
Рыба выпрыгивает на метр. Я, рыбак, не знаю, что с этим сделать. Литвинчук попала в косяк рыб - чуть не сломала плечо. Как в землю весло вогнала. А рыба большая, полметровая. И хорошо, если она рядом выпрыгивает. А если она в спортсмена прыгнет?
Смеем назвать нашу флотилию ударной силой олимпийской сборной. Как говорят специалисты, во всех заездах белорусы способны повоевать за медаль. Гребцы вступят в борьбу 2 августа.
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