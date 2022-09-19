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БЧ разгромил "Борисов-900" в стартовом туре 34-го чемпионата Беларуси по мини-футболу

БЧ разгромил клуб "Борисов-900" в стартовом туре 34-го чемпионата Беларуси по мини-футболу. Гомельчане пропустили первыми, но потом покуражились - 10:1.

Дубли в игре оформили Конов, Кондратович и Гуменюк.

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