БЧ разгромил "Борисов-900" в стартовом туре 34-го чемпионата Беларуси по мини-футболу

БЧ разгромил клуб "Борисов-900" в стартовом туре 34-го чемпионата Беларуси по мини-футболу. Гомельчане пропустили первыми, но потом покуражились - 10:1.



Дубли в игре оформили Конов, Кондратович и Гуменюк.