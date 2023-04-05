Беговая лига пройдет во всех регионах Беларуси

"Беговая лига" - новый проект презентовала Белорусская федерация легкой атлетики. Массовые забеги пройдут во всех областях. А количество участников будет варьироваться от двух до пяти тысяч.

Все начнется 13 мая, в этот день первый забег примет Кричев, а заключительный пройдет 1 октября в Могилеве. Дистанции - от пяти километров до марафона. По итогам 18-ти стартов будут определены победители как в личном, так и в командном зачете. Призовой фонд разделят по шесть лучших бегунов и коллективов. Детям до 12-ти лет участвовать в забегах можно бесплатно, не придется оплачивать стартовый взнос и на семейный забег. Настоящим праздником в рамках проекта "Беговая лига" станет традиционный Минский полумарафон 10 сентября.

Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:"Мы все прекрасно видим, сколько людей совершают пробежки утром, в обед либо вечером и в парках, и на наших улицах. Поэтому, изучив количество занимающихся, пригласив представителей клубов любителей бега, услышав их пожелания, было принято решение о создании беговой лиги. Она нацелена прежде всего на любителей. Профессионалы могут участвовать, но они при определении победителей не претендуют на призовой фонд".

Наталья Михневич, замначальника отдела Белорусской федерации легкой атлетики: "Очень много людей, которые ведут здоровый образ жизни. И самое простое - это просто бег: выйти, обуть кроссовки и побежать. Поэтому видя, как развивается беговое движение у нас в республике, было принято решение о создании беговой лиги, чтобы как-то замотивировать, заинтересовать людей еще больше бегом".