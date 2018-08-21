Бегунов Минского полумарафона призывают стать участниками благотворительной акции

Для участия в Минском полумарафоне уже зарегистрировались более 15 тысяч бегунов. Более 1000 заявок подали спортсмены из 40 стран мира. В прошлом году, для сравнения, на старт вышли 770 легкоатлетов из дальнего и ближнего зарубежья. По предварительным подсчетам, рекордным будет и общее количество бегунов, организаторы подготовили 35 тысяч медалей. Кстати, регистрация на некоторые дистанции в скором времени может быть закрыта.