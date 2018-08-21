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Бегунов Минского полумарафона призывают стать участниками благотворительной акции
Для участия в Минском полумарафоне уже зарегистрировались более 15 тысяч бегунов. Более 1000 заявок подали спортсмены из 40 стран мира. В прошлом году, для сравнения, на старт вышли 770 легкоатлетов из дальнего и ближнего зарубежья. По предварительным подсчетам, рекордным будет и общее количество бегунов, организаторы подготовили 35 тысяч медалей. Кстати, регистрация на некоторые дистанции в скором времени может быть закрыта.
Во время подготовки к Минскому полумарафону бегунов призывают стать участником благотворительной акции и поддержать один из четырех проектов - команду "Крылья ангелов", SOS- Детские деревни, фонд "Шанс" или Белорусский детский хоспис.
Ознакомиться с другими проектами можно сайте благотворительной акции - blagozabeg.by
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