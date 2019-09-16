Бегунов на пятом Минском полумарафоне было в 2,5 раза больше, чем на первом

Рекордные 40 тысяч бегунов, которые приехали в белорусскую столицу из почти 7 десятков стран. Полумарафон в Минске вновь бьет рекорды. В этом году кроме эмоций и незабываемых впечатлений на финише победителя ждал приз - 60 000 долларов!

Это уже пятый полумарафон. По традиции, исходя из своих сил, можно было выбрать дистанцию: 21 километр, 10,5 и самая популярная - 5,5 километра. Ее покорили 25 000 любителей здорового образа жизни.

Не обделили вниманием организаторы и юных спортсменов. Отдельный забег - для детей. Не меньше было в этом году и болельщиков. Они подбадривали бегунов на протяжении всей трассы. То, что нет ничего невозможного, в очередной раз доказала двукратная чемпионка Паралимпийских игр Людмила Волчок.

В первом Минском полумарафоне участвовали 16 000 человек. Сейчас бегунов в два с половиной раза больше. Наши соревнования отмечены серебряным лейблом Международной легкоатлетической федерации.