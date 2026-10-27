Беларусь готова принять этап Кубка мира по современному пятиборью

Отмена этапа Кубка мира по современному пятиборью в Литве из-за деструктивных действий местных властей по отношению к Беларуси и России снова открыла для Международной федерации вида спорта направления наших стран. Об этом в интервью "Первому информационному" заявил глава Белорусской федерации современного пятиборья Михаил Прокопенко. В мире уже устали от провокаций ряда стран. В то время как Беларусь готова открыть свои двери для всех.

Михаил Прокопенко, глава Белорусской федерации современного пятиборья

"Идет такой активный поиск страны-организатора, кто мог бы взять данный этап Кубка мира. Но одна страна точно есть - это мы. Возможно ли это вообще? Республика Беларусь способна проводить любые самые крупные соревнования - не только по какому-то отдельному виду спорта, но и комплексные. И это подтверждают II Европейские игры и II Игры стран СНГ, которые были проведены на высочайшем уровне. На организационном уровне они получили поистине заслуженные положительные оценки, причем от наших, ну, как-то не хочется это говорить, но действующих оппонентов", - отметил Михаил Прокопенко.

Напомним, у Литвы забрали право проведения этапа Кубка мира по современному пятиборью. И вряд ли у страны будет возможность в ближайшие годы провести подобные соревнования.