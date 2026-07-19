Беларусь и Россия определяют сильнейших молодых атлетов на матчевой встрече в Минске

19 июля - заключительный день матчевой встречи Союзного государства по легкой атлетике. Столичный стадион "Динамо" стал местом, где лучшие молодые спортсмены двух стран определяют сильнейших в различных видах программы. Всего будет разыграно 68 комплектов наград.

Факт В забеге на 2 тыс. м с препятствиями у юношей до 18 лет победил белорус Владислав Ковалюк.

"На первый план выходят тактика и преодоление препятствий. За счет препятствий можно потратить меньше сил и сэкономить больше на финиш. Также тут решает скорость и преодоление ямы с водой", - отметил победитель турнира в забеге на 2 тыс. м с препятствиями среди юношей (U18) Владислав Ковалюк.

Спортсмены определяют победителей и призеров в двух возрастных категориях: среди юношей и девушек до 18 лет, юниоров и юниорок до 20 лет. Если кратко - это фундамент будущего белорусской легкой атлетики.

Игорь Сиводедов, государственный тренер сборной Беларуси по легкой атлетике:

"Безусловно, здесь есть яркие звездочки и в юношеском возрасте, и в юниорском, которых через, лет 4-5, может быть, на Олимпиаде не 2028 года, а 2032-го, безусловно, многих из этих спортсменов мы увидим там".

Упорной получилась борьба и в прыжках в длину среди юниорок. Судьба золотой медали определилась лишь в заключительной попытке. Улетев на 6 м 31 см, лучшей стала Ком Кристалл Шаннон, выступающая за команду Беларуси.

"Я просто сказала себе, как и мне мой тренер сказал: "Сейчас есть одна попытка, пока есть попытка, нужно бороться". Я просто сказала себе: "Сейчас надо побежать и стараться до конца". Вот, и так получилось. Не скажу, конечно, что я довольна этим результатом - 6,31, но все равно есть какой-то мандраж от победы и все равно большая радость", - поделилась победительница турнира в прыжках в длину среди юниорок (U20) Ком Кристал Шаннон.

В заключительный день турнира зрителей ждет насыщенная соревновательная программа, поэтому организаторы и спортсмены ждут всех желающих на трибунах легендарного стадиона "Динамо", тем более что вход на мероприятие совершенно бесплатный.

Но есть еще один вариант не пропустить все самое интересное - это включить телеканал "Беларусь 5" и в прямом эфире следить за главными моментами матчевой встречи.