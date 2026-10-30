Беларусь открывает двери для большого международного спорта

Пока одни страны ставят препятствия для белорусов на спортивных соревнованиях, на другом полюсе олимпийского мира у нас хотят провести крупнейший международный форум. Глава Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко провел встречу с главой Европейской федерации плавания. Этот шаг в очередной раз подчеркнул, что наша страна открыта к любому диалогу.

Ольга Степусь, председатель Белорусской федерации плавания:

"Эта встреча получилась очень теплой, очень душевной, такой предметной не только лишь о том, что мы говорим или что мы хотим, а какое следующее действие мы готовы сделать в Республике Беларусь. Мы выбрали политику открытости, мы выбрали политику мягкой силы, чтобы, не настаивая на том, какие мы хорошие, что мы умеем, выровнять все отношения в течение какого-то времени. Сколько времени на это понадобится, мне достаточно сложно сказать. Я полагаю, что, может быть, выровняет все Олимпиада-2028. Возможно, мы до этого времени еще встретимся на каких-то площадках и сможем выровнять позицию".

В ближайшие год-два говорить о проведении крупного турнира в Беларуси преждевременно, а после Олимпиады в Лос-Анджелесе все может измениться.