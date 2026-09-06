"Беларусь станет здоровее": участники Минского полумарафона делятся впечатлениями

В центре Минска по-прежнему сложно проехать на личном транспорте, ведь улицы города заполнены спортсменами. Минский полумарафон, который объединил десятки тысяч белорусов и гостей нашей страны, подходит к своей кульминации. Впереди самый трогательный семейный забег.

Участники пробега делятся первыми эмоциями и впечатлениями.

Сергей Ковальчук, министр спорта Беларуси: "Очень хорошая сегодня атмосфера, обстановка, большое количество людей, все приветливые, доброжелательные. В удовольствие бежится такая дистанция, когда очень много единомышленников, и все понимают, что это для здоровья страны. Если все будут заниматься бегом, Беларусь станет здоровее".

Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси: "Во-первых, здорово, что бежали командами. Команды были в брендированной одежде. Каждая компания совершенно разного возраста, но с абсолютным желанием бежать - все заряжены. Атмосфера массовой общности, все объединены одной целью. Вопрос даже не в победе - главное бежать".