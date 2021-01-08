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"Беларусь 5. Интернет" покажет в прямом эфире поединок с участием А. Соболенко
Совсем скоро на корты теннисного турнира ВТА в Абу-Даби в рамках 1/16 финала выйдет первая ракетка Беларуси Арина Соболенко, а телеканал "Беларусь 5. Интернет" покажет поединок с ее участием в прямом эфире. Начало трансляции из Объединенных Арабских Эмиратов ориентировочно в 13 часов. Соперница белоруски - представительница Австралии Айла Томлянович. Также в вечернем эфире "Беларусь 5" после насыщенной дневной спортивной программы - повтор поединка, начало в 21:45. Напомним, накануне, кроме Арины Соболенко, успешно год начала и Александра Саснович, которая также пробилась в 1/16 финала соревнований в Абу-Даби.
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