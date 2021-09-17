"Беларусь 5" покажет футбольный матч ""Ньюкасл" и "Лидс" в прямом эфире в 21:50

Программу 5-го тура Английской Премьер-лиги откроют "Ньюкасл" и "Лидс". "Беларусь 5" покажет этот матч в прямом эфире в 21:50. Задача обоих клубов - вырваться со дна турнирной таблицы, где оба и обитают.