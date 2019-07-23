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"Беларусь 5" покажет оба матча БАТЭ во втором раунде квалификации Лиги чемпионов

Спортивный канал покажет оба матча БАТЭ во втором раунде квалификации Лиги чемпионов. В соперниках, напомним, норвежский "Русенборг". Завтра игра в Борисове начнется в 20 часов, 31 июля клубы встретятся в Тронхейме.

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