"Беларусь 5" покажет центральную игру 8-го тура ЧБ по хоккею на траве

8-й тур чемпионата Беларуси по хоккею на траве и его центральная игра сегодня в центре внимания главного спортивного телеканала страны. "Ритм" и "Виктория" из Смолевичей определят лучшего. Кто победит? Прямая трансляция из Гродно на "Беларусь 5" в 14:50.