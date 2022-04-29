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"Беларусь 5" покажет центральную игру 8-го тура ЧБ по хоккею на траве

8-й тур чемпионата Беларуси по хоккею на траве и его центральная игра сегодня в центре внимания главного спортивного телеканала страны. "Ритм" и "Виктория" из Смолевичей определят лучшего. Кто победит? Прямая трансляция из Гродно на "Беларусь 5" в 14:50.

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