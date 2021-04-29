"Беларусь 5" покажет в эфире оба полуфинала футбольной Лиги Европы

Сегодня время полуфинальной стадии второго по статусу Еврокубка. В рамках Лиги Европы встретятся "Манчестер Юнайтед" и "Рома", поединок которых в 22 часа покажет телеканал "Беларусь 5". По его завершении - эфир матча между испанским "Вильярреалом" и лондонским "Арсеналом". Старт трансляции в 23:55.