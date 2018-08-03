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"Беларусь 5" покажет встречу Виктории Азаренко с Даниэль Коллинз в 8:50

Виктория Азаренко в два часа ночи поборется за полуфинал турнира категории "Премьер" в Сан-Хосе. Соперница белоруски по одной четвертой - 42-я ракетка планеты американка Даниэль  Коллинз. "Беларусь 5" покажет эту встречу в 8:50 утра.

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