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"Беларусь 5" в прямом эфире сегодня покажет поединки 26-го тура чемпионата Беларуси по футболу

В 15:45 смотритепротивостояние "Ислочь" - БАТЭ. В 6вечера - гвоздевой матч тура: "Шахтер" против минского "Динамо".

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