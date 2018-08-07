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Беларусь берет первую медаль на чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине

В спортивной ходьбе на 50 километров Дмитрий Дюбин показывает третье время - 3 часа 47 минут 59 секунд. Для белоруса - это личный рекорд! Вечером в 19:45 стартует финал у метателей молота, где выступят Иван Тихон и Павел Борейша. Прямая трансляция из Берлина на "Беларусь 5".   

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