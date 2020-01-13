Беларусь близка к выходу в основной раунд чемпионата Европы - 2020 по гандболу

Сборной Беларуси по гандболу хватит даже ничьей в матче с Черногорией, чтобы оказаться в основном раунде чемпионата Европы. Сегодня пройдет заключительный тур предварительного раунда континентального первенства. Два дня назад белорусы уступили хорватам - 23:31, а черногорцы были сильнее сербов - 22:21. Таким образом, в активе обеих сборных по два балла. Именно в очном противостоянии путевку в следующий раунд и разыграют команды. Подопечным Юрия Шевцова достаточно не уступить. Начало матча в 20:15. Прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5".