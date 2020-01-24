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Беларусь будет бороться за медали на хоккейном форуме
Правда, сейчас речь об индор-хоккее и девушках. Сегодня в минском Дворце спорта стартует женский чемпионат Европы. Индор-хоккей - это зимний вариант хоккея на траве, только в зале и 5 на 5. Восемь сборных поделены на два квартета. Против Беларуси в группе сыграют Австрия, Голландия и Швейцария. Наши девушки одни из претенденток на пьедестал. На восьми последних чемпионатах Европы они взяли 2 серебра и 4 бронзы. Поединок Беларусь - Австрия стартует в 12:20. В прямом эфире матчи европейского первенства покажет телеканал "Беларусь 5". Начало трансляции в 9:50.
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