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"Беларусь - Германия" завтра в 21:20 на "Беларусь 5"
Яркого и результативного футбола ждем и от нашей сборной. В преддверии матча квалификации на чемпионат Европы "Беларусь - Германия" главный тренер команды Игорь Криушенко настроен брать очки на домашней арене. Сейчас решается вопрос со стартовым составом. Он станет известен завтра. Напомним, немцы приехали без своего главного тренера. Иоахим Лев был госпитализирован из-за травмы прямо во время тренировки.
Итак, встреча "Беларусь - Германия" состоится завтра на "Борисов-Арене". Начало матча в 21:45. "Беларусь 5" начнет прямую трансляцию в 21:20.
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