Беларусь готова провести чемпионат мира по хоккею в 2021 году, обеспечив при этом безопасность участникам и болельщикам. Как сегодня отметил премьер-министр Роман Головченко на заседании оргкомитета по подготовке и проведению форума, призывы к бойкоту несостоятельны.

Наша страна готовится в штатном режиме: обсуждаются вопросы билетной программы, страхования и модернизации табло "Минск-Арены". И, конечно же, хотелось бы работать в согласии с Латвией, ведь программу соревнований Минску и Риге делить на двоих.



Николай Стуло продолжит.



"Минск-Арена" - главный объект чемпионата мира по хоккею следующего года. Именно здесь планируется провести финал. Как известно, Беларусь вместе с Латвией получили право принять форум, соответственно другая арена находится в Риге. Однако сегодня на оргкомитете турнира заявили, что если противоречия между партнерами не исчезнут, наша страна готова принять чемпионат самостоятельно.



Оргкомитет по проведению крупных соревнований в Беларуси привычно возглавляет премьер-министр. Это показатель государственного внимания к подобным мероприятиям. Роман Головченко озвучил главное.



Билетная программа для болельщиков: белорусам скидки



Глава Белорусской федерации хоккея Дмитрий Басков рассказал о билетной программе, которая разработана для болельщиков. Каждый белорус сможет приобрести билеты на матчи чемпионата по сниженным ценам. По словам Баскова, наша федерация находится в контакте с Международной федерацией хоккея, которая создала группу экспертов для оценки ситуации. И в ближайшее время ожидается доклад о ее работе.



Сам же Басков эмоционально отреагировал на призывы к бойкоту форума, которые звучат и внутри страны и за ее пределами.



Безопасность спортсменов и болельщиков будет обеспечена