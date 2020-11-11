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Беларусь готова провести чемпионат мира по хоккею в 2021
Беларусь готова провести чемпионат мира по хоккею в 2021 году, обеспечив при этом безопасность участникам и болельщикам. Как сегодня отметил премьер-министр Роман Головченко на заседании оргкомитета по подготовке и проведению форума, призывы к бойкоту несостоятельны.
Наша страна готовится в штатном режиме: обсуждаются вопросы билетной программы, страхования и модернизации табло "Минск-Арены". И, конечно же, хотелось бы работать в согласии с Латвией, ведь программу соревнований Минску и Риге делить на двоих.
Николай Стуло продолжит.
"Минск-Арена" - главный объект чемпионата мира по хоккею следующего года. Именно здесь планируется провести финал. Как известно, Беларусь вместе с Латвией получили право принять форум, соответственно другая арена находится в Риге. Однако сегодня на оргкомитете турнира заявили, что если противоречия между партнерами не исчезнут, наша страна готова принять чемпионат самостоятельно.
Оргкомитет по проведению крупных соревнований в Беларуси привычно возглавляет премьер-министр. Это показатель государственного внимания к подобным мероприятиям. Роман Головченко озвучил главное.
Билетная программа для болельщиков: белорусам скидки
Глава Белорусской федерации хоккея Дмитрий Басков рассказал о билетной программе, которая разработана для болельщиков. Каждый белорус сможет приобрести билеты на матчи чемпионата по сниженным ценам. По словам Баскова, наша федерация находится в контакте с Международной федерацией хоккея, которая создала группу экспертов для оценки ситуации. И в ближайшее время ожидается доклад о ее работе.
Сам же Басков эмоционально отреагировал на призывы к бойкоту форума, которые звучат и внутри страны и за ее пределами.
Безопасность спортсменов и болельщиков будет обеспечена
Важнейший фактор, влияющий на массовые мероприятия сейчас, это эпидситуация. Басков верит в лучшее, но сообщил, что уже отправлены в ИИХФ предложения на случай, если придется сокращать количество зрителей на трибунах из-за COVID.
Что касается самой арены, то ей уже 10 лет, пришло время провести модернизацию куба под сводами стадиона и освещения в целом. Эти вопросы также сегодня рассматривал оргкомитет, они будут согласовываться с Международной федерацией хоккея.
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