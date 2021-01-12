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Беларусь готова провести чемпионат мира по хоккею в любое время
О спорте и политике шла речь на встрече президента Александра Лукашенко с председателем Международной федерации хоккея.
А. Лукашенко встретился с главой Международной федерации хоккея
Встреча с Рене Фазелем в графике главы государства никого не удивила - разговор назрел. Как известно, Беларусь вместе с Латвией получила право принять чемпионат мира по хоккею в этом году. В последнее время все больше инсинуаций вокруг предстоящего первенства. Ладно бы только коронавирусные риски! Чемпионату еще пытаются придать политическую окраску, толкуя о переносе.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
"Хочу заверить, что никакой опасности ни по каким вопросам в Беларуси нет и не будет: ни по коронавирусу, ни с точки зрения политической безопасности или физической безопасности людей, которые живут здесь или приезжают. У нас протестующие и прочие недовольные не штурмуют правительственные учреждения и капитолии, у нас совершенно нормальная обстановка с точки зрения развития демократических процессов. И это главная причина недовольства отдельных политиков в Европе Беларусью. Меня хотят обвинить в том, что я защищаю свою страну и людей, но меня для этого и избрали".
И наш президент, и гость едины в том, что спорт должен объединять народы, а не разъединять.
В Минске понимают масштаб несправедливого давления на Международную федерацию хоккея. На встрече прозвучало главное: Беларусь готова провести хоккейный чемпионат в любое время, как всегда сверхответственно подходя к организации глобальных форумов.
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