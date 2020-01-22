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Беларусь готова расширить взаимодействие с МОК
Беларусь готова расширить взаимодействие с Международным олимпийским комитетом. Об этом заявил первый вице-президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко на встрече с главой МОК Томасом Бахом в Швейцарии. Оба руководителя уже общались ранее на II Европейских играх в Минске и на полях Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов в Польше. Томас Бах отметил высокий уровень проведения Европейских игр в нашей стране, а также большое внимание, которое уделяется спорту.
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