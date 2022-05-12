Беларусь и Россия будут совместно развивать лыжные виды спорта

Сейчас хорошее время для совместного развития лыжных видов спорта как в Беларуси, так и в России. Таким мнением поделилась трехкратная олимпийская чемпионка и четырехкратный призер Игр по лыжным гонкам, а ныне глава Ассоциации лыжных видов спорта России Елена Вяльте. Сегодня в штаб-квартире Национального олимпийского комитета Беларуси обсуждали вопросы сотрудничества в развитии лыжных видов спорта между двумя странами. Закономерным итогом стало подписание меморандума.