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Беларусь и Россия смогут принять участие в Олимпийских играх - 2024

Беларусь и Россия смогут принять участие в Олимпийских играх 2024 года, сообщаетБелТА со ссылкой на Национальныйолимпийский комитетБеларуси.

Олимпийский и Паралимпийский комитет США (USOPC) поддерживает идею допустить белорусов и россиян к участию в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже при условии, что спортсмены не будут выступать под флагами своих стран или в их цветах, заявила председатель правления USOPC Сюзанна Лайонс.

Фото: noc.by

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