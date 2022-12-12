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Беларусь и Россия смогут принять участие в Олимпийских играх - 2024
Беларусь и Россия смогут принять участие в Олимпийских играх 2024 года, сообщаетБелТА со ссылкой на Национальныйолимпийский комитетБеларуси.
Олимпийский и Паралимпийский комитет США (USOPC) поддерживает идею допустить белорусов и россиян к участию в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже при условии, что спортсмены не будут выступать под флагами своих стран или в их цветах, заявила председатель правления USOPC Сюзанна Лайонс.
Фото: noc.by
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