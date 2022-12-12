Беларусь и Россия смогут принять участие в Олимпийских играх 2024 года, сообщает БелТА со ссылкой на Национальныйолимпийский комитетБеларуси.

Олимпийский и Паралимпийский комитет США (USOPC) поддерживает идею допустить белорусов и россиян к участию в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже при условии, что спортсмены не будут выступать под флагами своих стран или в их цветах, заявила председатель правления USOPC Сюзанна Лайонс.