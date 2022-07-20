Беларусь и Россия создадут совместную лигу по гандболу

Сохранить игровой ритм и повысить зрелищность матчей на внутренней арене. В условиях политически мотивированных решений Международной федерации гандбола отстранить белорусские и российские команды и сборные от международных соревнований федерации гандбола двух стран объединяются и планируют уже в ближайшее время создать единую лигу.