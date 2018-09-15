Беларусь или Россия. Кто сохранит прописку в первой группе Евро-Африканской зоны Кубка?

Кто сохранит прописку в первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса - Беларусь или Россия? Сегодня второй день противостояния плей-офф. После первого - паритет 1:1. В 14 часов начнется парная встреча: Максим Мирный и Андрей Василевский будут противостоять Андрею Рублеву и Евгению Донскому. Затем на корт выйдут первые ракетки сборных - Илья Ивашко и Карен Хачанов. Пятый матч, который может стать решающим, - это противостояние вторых номеров - Егора Герасимова и Даниила Медведева. Итак, в 14 часов "Беларусь 5" начнет прямую трансляцию из Москвы.