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Беларусь или Россия. Кто сохранит прописку в первой группе Евро-Африканской зоны Кубка?
Кто сохранит прописку в первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса - Беларусь или Россия? Сегодня второй день противостояния плей-офф. После первого - паритет 1:1. В 14 часов начнется парная встреча: Максим Мирный и Андрей Василевский будут противостоять Андрею Рублеву и Евгению Донскому. Затем на корт выйдут первые ракетки сборных - Илья Ивашко и Карен Хачанов. Пятый матч, который может стать решающим, - это противостояние вторых номеров - Егора Герасимова и Даниила Медведева. Итак, в 14 часов "Беларусь 5" начнет прямую трансляцию из Москвы.
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