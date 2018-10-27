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Беларусь или Словакия. Кто cохранит прописку в первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса?
Кто останется в первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса? Ответ на этот вопрос болельщики сборной Беларуси узнают уже сегодня. Пока в матче второго раунда плей-офф между нашей командой и Словакией ничья 1:1. Первыми на корт выйдут Максим Мирный и Андрей Василевский. В парном матче они встречаются с Мартином Клижаном и Филипом Полашеком. Затем два одиночных поединка: Мартин Клижан сыграет с первой ракеткой Беларуси Егором Герасимовым, и завершат дуэль 17-летний дебютант Александр Згировский и Норберт Гомбош. В 14:00 прямая трансляция из Словакии начнется на телеканале "Беларусь 5".
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