Беларусь или Словакия. Кто cохранит прописку в первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса?

Кто останется в первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса? Ответ на этот вопрос болельщики сборной Беларуси узнают уже сегодня. Пока в матче второго раунда плей-офф между нашей командой и Словакией ничья 1:1. Первыми на корт выйдут Максим Мирный и Андрей Василевский. В парном матче они встречаются с Мартином Клижаном и Филипом Полашеком. Затем два одиночных поединка: Мартин Клижан сыграет с первой ракеткой Беларуси Егором Герасимовым, и завершат дуэль 17-летний дебютант Александр Згировский и Норберт Гомбош. В 14:00 прямая трансляция из Словакии начнется на телеканале "Беларусь 5".