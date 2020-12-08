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Беларусь имеет славные спортивные традиции

Уже в суверенную историю по итогам многих Олимпийских игр наша страна входила в двадцатку самых успешных держав мира. Создана отличная инфраструктура, позволяющая и в дальнейшем рассчитывать на серьезные достижения. Победы белорусов - это не просто короткие мгновения радости, это еще и сила, объединяющая нацию.

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