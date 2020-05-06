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Belarus Insurance Cup: Александра Саснович и Арина Соболенко побеждают в первых матчах
Звезды белорусского тенниса Александра Саснович и Арина Соболенко побеждают на старте турнира Belarus Insurance Cup, который проходит на кортах Республиканского центра олимпийской подготовки по теннису. В первых матчах группового раунда Саснович уверенно справилась с Аленой Фалей. 4:0, 4:0. А Соболенко не без проблем переиграла Эвелину Ласкевич, 4:0, 4:3.
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