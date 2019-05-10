Беларусь - Испания. Первые Всемирные пляжные игры в 19:30 на "Беларусь 5"

Сборная Беларуси сегодня попытается обеспечить себе место на первых Всемирных пляжных играх. Для этого нужно побеждать испанцев в четвертьфинале квалификации. Прямая трансляция встречи начнется в 19:30 на "Беларусь 5". Вчера в первом раунде белорусы одолели -6:4 - в овертайме чехов.