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Беларусь - Испания. Первые Всемирные пляжные игры в 19:30 на "Беларусь 5"

Сборная Беларуси сегодня попытается обеспечить себе место на первых Всемирных пляжных играх. Для этого нужно побеждать испанцев в четвертьфинале квалификации. Прямая трансляция встречи начнется в 19:30 на "Беларусь 5". Вчера в первом раунде белорусы одолели -6:4 - в овертайме чехов.

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