Беларусь, Литва и Польша планируют провести мужской чемпионат Европы по гандболу

Гандбольные федерации Беларуси, Литвы и Польши планируют совместно провести мужской чемпионат Европы 2026 года. Заявку на днях стороны направят в Европейскую федерацию гандбола. Сегодня же в Минске прошла пресс-конференция, где представители гандбольных структур выразили желание провести крупный турнир. Победителя объявят в 2021 году.

Польша принимала "Евро-2016" по гандболу и зарекомендовала себя наилучшим образом, что также должно положительно сказаться при рассмотрении заявки в Европейскую федерацию гандбола. Еще один плюс - географическое расположение стран. В Беларуси проведение матчей планируется в Минске и Бресте.