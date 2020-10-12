Беларусь не смогла обыграть Литву в гостевом поединке Лиги наций

Сборная Беларуси по футболу не удержала победу над Литвой в гостевом поединке Лиги наций С. Команда Михаила Мархеля пропустила первой, но во втором тайме Виталий Лисакович сначала сам забил с пенальти, а потом ассистировал Александру Сачивко. Впрочем, литовцы отыгрались, 2:2. В другом матче нашей группы Казахстан и Албания не забивали, 0:0. После трех туров у всех команд по 4 очка. В среду белорусы на минском стадионе "Динамо" сразятся с Казахстаном.