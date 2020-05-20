Беларусь не сыграет с Канадой на групповом этапе чемпионата мира - 2021

Россия вместо Канады. Как и планировалось, Международная федерация хоккея поменяла местами родоначальников игры и восточных соседей на чемпионат мира в Минске и Риге 2021 года. Кроме России, в соперниках у нашей команды Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия, Дания и Великобритания.



