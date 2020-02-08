Беларусь - Нидерланды. Кто выйдет в финал Мировой группы Кубка Федерации - станет известно сегодня

После первого игрового дня между сборными Нидерландов и Беларуси счет равный - 1:1. Сегодня сначала на корт выйдут лидеры своих сборных - Арина Соболенко и Кики Бертенс. После - вторые номера команд: Александра Саснович и Аранча Рус. Пятым матчем запланирована парная встреча, в качестве участниц которой заявлены Лидия Морозова - Ольга Говорцова, Деми Схюрс и Лесли Керхов. Напомним, капитаны команд еще могут внести свои изменения. "Беларусь 5" покажет матч Нидерланды - Беларусь в прямом эфире. Начало трансляции из Гааги в 15:00.