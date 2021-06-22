Беларусь победила Норвегию в квалификации ЧМ-2021 по пляжному футболу

Сборная Беларуси по пляжному футболу продолжает победное шествие по европейской квалификации к чемпионату мира - 2021. Накануне в первой игре отбора наши земляки не оставили шансов полякам - 8:2. Сегодня парни Николаса Альварадо уничтожили норвежцев - 9:2. Впереди белорусов ждет еще один поединок квалификации: в среду против команды Испании.

