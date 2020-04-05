Беларусь предложила UFC провести бой Хабиба и Фергюсона

Исполнительный директор Белорусской федерации рукопашного боя и смешанных единоборств Максим Корольков сообщил, что организация предложила американскому промоушену провести бой на своей территории. Правительство Беларуси эту идею поддержало.



Как уточнил Корольков, если промоушен согласится перевезти турнир в Беларусь, то его может принять «Минск-Арена». Альтернативный вариант - стадион «Динамо», на котором состоялось открытие II Европейских игр.



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