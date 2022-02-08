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Беларусь представлена в олимпийском фигурном катании впервые с 2006 года
В Пекине белорусский флаг развивается над ледовой ареной, где соревнуются фигуристы. Впервые за 16 лет наша страна представлена в мужском фигурном катании. Сегодня свою короткую программу исполнил Константин Милюков. И исполнил ее чисто и технично, что позволило квалифицироваться в произвольную программу. Состязаться в ней спортсмены будут 10 февраля.
Ольга Макей следила за красивым видом спорта и пообщалась в кулуарах со звездами фигурного катания. Это особое событие для нашей страны! Спустя полтора десятилетия на олимпийский лед в фигурном катании возвращается Беларусь. Будем болеть за наших!
Наш флаг представляет Константин Милюков. По прилете в Пекин не обошлось без происшествий: тест на коронавирус показал плюс, но, к счастью, оказался ложноположительным, что позже подтвердили два дополнительных теста. Перед выходом на лед 26-летний фигурист заметно волнуется. Последние наставления от тренера - и на олимпийской арене белорусский Щелкунчик.
Только представьте, соревнования по фигурному катанию в Пекине начались, когда в Минске было 4:00. А проснуться Константину пришлось 23:30 по Минску. Тяжелое испытание, но спортсмены к такому привыкли. Милюков показывает лучший результат сезона.
Белорусский фигурист квалифицировался в произвольную программу
На олимпийские арены по билетам не попасть. Доступ только небольшому количеству китайских зрителей. Поэтому на трибунах белорусских атлетов поддерживаем мы, журналисты. После проката Константин даже отдельно помашет в нашу сторону.
Заулыбались и эксперты, когда увидели белоруса среди квалифицированных в произвольную программу. В олимпийском Пекине вот так легко на трибунах можно встретить прославленных российских фигуристов: Илью Авербуха и Алексея Тихонова.
В среду в олимпийском Пекине увидим выступления нашей горнолыжницы Марии Шкановой. А сегодня тренировку провели белорусские фристайлисты. Они включаются в борьбу с 10 февраля.
На каждой олимпийской арене есть доска, где журналисты со всего мира пишут "привет" на своем языке. Вот и мы напишем на белорусском!
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