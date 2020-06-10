ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Беларусь примет отборочные матчи ЧЕ по волейболу среди женщин

Беларусь примет отборочные матчи ЧЕ по волейболу среди женщин

Европейская конфедерация волейбола провела жеребьевку среди стран группы А на право проведения отборочного турнира. В итоге именно Беларуси повезло на домашней площадке принять все матчи отборочного раунда ЧЕ. Турнир с участием сборных Беларуси, Эстонии и Швейцарии пройдет с 18 по 23 августа в Минске.

Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS. Есть чем поделиться? Пишите сюда

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все