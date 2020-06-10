Беларусь примет отборочные матчи ЧЕ по волейболу среди женщин

Европейская конфедерация волейбола провела жеребьевку среди стран группы А на право проведения отборочного турнира. В итоге именно Беларуси повезло на домашней площадке принять все матчи отборочного раунда ЧЕ. Турнир с участием сборных Беларуси, Эстонии и Швейцарии пройдет с 18 по 23 августа в Минске.



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