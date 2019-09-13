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Беларусь принимает молодежный чемпионат Европы по воднолыжному спорту за электротягой
Белорусы - сильнейшие в Европе! Подтвердят ли этот статус юниоры воднолыжного спорта, узнаем по окончанию чемпионата Европы за электротягой, который проходит в эти дни под Минском на водохранилище Птичь. Сегодня и завтра за звание лучшего воднолыжника Европы сразятся юноши и девушки из 8 стран.
Накануне состоялось официальное открытие чемпионата. Буквально совсем недавно закончился континентальный форум среди взрослых. И убедительную победу в командном зачете одержали белорусские атлеты. Эти соревнования были высоко отмечены Всемирной конфедерацией воднолыжного спорта. В следующем году есть шанс провести уже еще один более статусный турнир.
У нашей молодежной сборной есть все шансы повторить триумф старших товарищей.
Напомним, на чемпионате Европы по воднолыжному спорту за электротягой некоторые спортсмены показывают результаты индивидуально -в фигурном катании, слаломе или прыжках с трамплина или в многоборье -во всех трех видах.
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