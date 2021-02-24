Беларусь принимает турнир Европейской теннисной федерации

В Минске проходит первый турнир Европейской теннисной федерации. Свои силы на международном первенстве пробуют дети из 13 стран - от Великобритании до Армении, от Германии и до Казахстана. Ребята не старше 12 лет, поэтому для многих это первый соревновательный опыт в жизни. Из-за эпидобстановки меры предосторожности, которые предприняли организаторы, на высшем уровне.



В турнирной сетке мальчики и девочки разделены на 8 групп по 4 человека в каждой. В плей-офф попали лишь по одному теннисисту. Финал состоится в эту субботу, 27 февраля.



