ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Белорусы взяли серебро чемпионата мира по вертолетному спорту

На этой неделе на аэродроме Боровая люди высокого полета писали громкую и красивую историю. Здесь прошли самые масштабные за всю историю Беларуси авиационные соревнования. 16-й чемпионат мира по вертолетному спорту: такое зрелище впечатляет до мурашек даже самых ярых земных скептиков.

Пилоты из Беларуси, России, Украины, Австрии, Германии, Китая, Польши боролись за победу в воздухе. И победил сильнейший.

За ходом спортивных баталий на Боровой внимательно следила наш корреспондент Надежда Сербиненко.

Изображение

Беларусь принимает чемпионат мира по вертолетному спорту уже во второй раз. Дебют состоялся 40 лет назад в Витебске. Тогда летчики сборной СССР одержали триумф, завоевав 38 медалей из 42. И вот - 2018 год, аэродром Боровая. Мировое первенство и лучшие пилоты планеты снова в Беларуси.

Сборную Беларуси на этом чемпионате представляют сразу семь экипажей. В составе каждого - один пилот и один оператор. Белорус Алексей Мочанский - представитель авиационной династии, летчик во втором поколении. В рабочее время Алексей успешно пилотирует пассажирские самолеты компании Белавиа. А в свободное - управляет вертолетом и участвует в чемпионатах мира в этом виде спорта.

Больше всего на чемпионате в Минске спортсменов из России - всего 13 экипажей. В мировом первенстве своих пилотов представили также Австрия, Германия, Китай, Польша и Украина. С первых дней борьба развернулась нешуточная.

"На самом деле, мы здесь не для того, чтобы завоевать золотую медаль. На чемпионатах мы приобретаем бесценный опыт. В Китае очень хорошо развита коммерческая гражданская авиация - но спортивная пока еще только начинает приобретать популярность среди пилотов. Безусловно, лидеры в этом направлении - европейцы. И в первую очередь, россияне и белорусы".

Поддержать белорусских пилотов приехали из разных стран и городов много медийных персон. Так, Герой Беларуси Дарья Домрачева вместе с супругом Уле Бьорндаленом даже прервала свое путешествие по стране, чтобы побывать на открытии чемпионата.

Не понаслышке знает, каково это - смотреть на Беларусь с неба, космонавт Олег Новицкий.

Изображение

Но особый ажиотаж среди журналистов и пилотов-участников вызвало появления главного "барабанщика" - Леонида Якубовича. Телеведущий - еще и пилот, да с 20-летним стажем. Леонид Аркадьевич пожелал удачи всем спортсменам и поведал свою вертолетную историю.

Все участники соревнуются в выполнении четырех упражнений: по навигации, параллельному полету на точность, развозке грузов и слалому. В каждом виде программы есть свои сложности и нюансы. Например, навигация - самое продолжительное упражнение - требует топографического мышления и умения "идти по приборам". А вот в слаломе - будет хорош тот, кто управляет своим вертолетом максимально филигранно.

Белорусского бизнесмена Александра Центера больше знают как главу группы компаний - он возводит жилые комплексы, владеет сетью автозаправок. Но еще пилотирует собственный вертолет. И даже перегнал самолет через Атлантику. С 2014 года Александр возглавляет Федерацию авиационного спорта - и то, что 16-й чемпионат мира проходит в Беларуси - во многом его заслуга.

Кульминацией воздушных баталий в небе над Боровой стал авиафестиваль "Пронебо", который собрал больше двадцати тысяч человек.

На фестивале объявили и официальные результаты чемпионата. Белорусы взяли серебро. Первое место заняла сборная России, третье - Польши.

Сегодня завершился фестиваль "Пронебо" - и вместе с ним завершает свою "полетную" историю аэродром Боровая. Аэроклуб ДОСААФ переезжает в Липки. Выполнять полеты на модернизированном аэродроме можно будет в любое время суток и пору года, а в перспективе туда смогут летать частные суда и рейсы из областных центров. Белорусская авиация только набирает обороты, а пилоты строят новые планы на победы в мировых первенствах. 

Изображение

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все