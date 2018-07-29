Белорусы взяли серебро чемпионата мира по вертолетному спорту

На этой неделе на аэродроме Боровая люди высокого полета писали громкую и красивую историю. Здесь прошли самые масштабные за всю историю Беларуси авиационные соревнования. 16-й чемпионат мира по вертолетному спорту: такое зрелище впечатляет до мурашек даже самых ярых земных скептиков.

Пилоты из Беларуси, России, Украины, Австрии, Германии, Китая, Польши боролись за победу в воздухе. И победил сильнейший.

За ходом спортивных баталий на Боровой внимательно следила наш корреспондент Надежда Сербиненко.

Беларусь принимает чемпионат мира по вертолетному спорту уже во второй раз. Дебют состоялся 40 лет назад в Витебске. Тогда летчики сборной СССР одержали триумф, завоевав 38 медалей из 42. И вот - 2018 год, аэродром Боровая. Мировое первенство и лучшие пилоты планеты снова в Беларуси.

Сборную Беларуси на этом чемпионате представляют сразу семь экипажей. В составе каждого - один пилот и один оператор. Белорус Алексей Мочанский - представитель авиационной династии, летчик во втором поколении. В рабочее время Алексей успешно пилотирует пассажирские самолеты компании Белавиа. А в свободное - управляет вертолетом и участвует в чемпионатах мира в этом виде спорта.

Больше всего на чемпионате в Минске спортсменов из России - всего 13 экипажей. В мировом первенстве своих пилотов представили также Австрия, Германия, Китай, Польша и Украина. С первых дней борьба развернулась нешуточная.

"На самом деле, мы здесь не для того, чтобы завоевать золотую медаль. На чемпионатах мы приобретаем бесценный опыт. В Китае очень хорошо развита коммерческая гражданская авиация - но спортивная пока еще только начинает приобретать популярность среди пилотов. Безусловно, лидеры в этом направлении - европейцы. И в первую очередь, россияне и белорусы".

Поддержать белорусских пилотов приехали из разных стран и городов много медийных персон. Так, Герой Беларуси Дарья Домрачева вместе с супругом Уле Бьорндаленом даже прервала свое путешествие по стране, чтобы побывать на открытии чемпионата.

Не понаслышке знает, каково это - смотреть на Беларусь с неба, космонавт Олег Новицкий.

Но особый ажиотаж среди журналистов и пилотов-участников вызвало появления главного "барабанщика" - Леонида Якубовича. Телеведущий - еще и пилот, да с 20-летним стажем. Леонид Аркадьевич пожелал удачи всем спортсменам и поведал свою вертолетную историю.

Все участники соревнуются в выполнении четырех упражнений: по навигации, параллельному полету на точность, развозке грузов и слалому. В каждом виде программы есть свои сложности и нюансы. Например, навигация - самое продолжительное упражнение - требует топографического мышления и умения "идти по приборам". А вот в слаломе - будет хорош тот, кто управляет своим вертолетом максимально филигранно.

Белорусского бизнесмена Александра Центера больше знают как главу группы компаний - он возводит жилые комплексы, владеет сетью автозаправок. Но еще пилотирует собственный вертолет. И даже перегнал самолет через Атлантику. С 2014 года Александр возглавляет Федерацию авиационного спорта - и то, что 16-й чемпионат мира проходит в Беларуси - во многом его заслуга.

Кульминацией воздушных баталий в небе над Боровой стал авиафестиваль "Пронебо", который собрал больше двадцати тысяч человек.

На фестивале объявили и официальные результаты чемпионата. Белорусы взяли серебро. Первое место заняла сборная России, третье - Польши.