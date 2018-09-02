Беларусь продолжает следить за выступлениями наших теннисисток на открытом чемпионатом США по теннису

Александра Саснович в 1/16 уступила японке Наоми Осаке в двух сетах, но триумфатор Нью-Хейвена - Арина Соболенко - сумела справиться с 5-й ракеткой мира - представительницей Чехии Петрой Квитовой. Арина победила в двух сетах - 7-5, 6-1. И впервые в карьере шагнула в 1/8 мейджора. Следующей соперницей белоруски станет как раз обидчица Саснович - Осака. Шанс отомстить за подругу по сборной у Соболенко будет завтра, 3 сентября. Ориентировочно время начала матча против японки - в 18:00.